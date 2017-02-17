HELP THE HAVEN
THE UPPER VALLEY HAVEN’S FOOD SHELF SERVES
MORE THAN 1,200 HOUSEHOLDS A MONTH
FOOD DONATIONS TO THE HAVEN ARE WAY DOWN
THERE IS AN IMMEDIATE NEED FOR NON PERISHABLE FOOD ITEMS LIKE
CEREAL, SOUP, CANNED VEGGIES, TUNA, PEANUT BUTTER, MILK, AND MORE
THE HAVEN IS LOCATED ON ROUTE 5 IN WHITE RIVER JUNCTION, VT
AND VOLUNTEERS ARE READY TO ACCEPT YOUR FOOD DONATIONS
HOURS: MON-THU 8AM-6PM & FRIDAYS UNTIL 4PM
CLICK HERE TO DONATE RIGHT NOW OR CALL 802-295-6500
ALSO…
PLEASE JOIN US ON THURSDAY, FEBRUARY 23RD AT
HANNAFORDS IN WEST LEBANON
FROM NOON-2PM TO HELP “STUFF A TRUCK” FOR THE HAVEN