Help The Haven

February 17, 2017 Featured Slider Leave a reply

HELP THE HAVEN

THE UPPER VALLEY HAVEN’S FOOD SHELF SERVES
MORE THAN 1,200 HOUSEHOLDS A MONTH

FOOD DONATIONS TO THE HAVEN ARE WAY DOWN

THERE IS AN IMMEDIATE NEED FOR NON PERISHABLE FOOD ITEMS LIKE
CEREAL, SOUP, CANNED VEGGIES, TUNA, PEANUT BUTTER, MILK, AND MORE

THE HAVEN IS LOCATED ON ROUTE 5 IN WHITE RIVER JUNCTION, VT
AND VOLUNTEERS ARE READY TO ACCEPT YOUR FOOD DONATIONS
HOURS: MON-THU 8AM-6PM & FRIDAYS UNTIL 4PM

CLICK HERE TO DONATE RIGHT NOW OR CALL 802-295-6500

ALSO…

PLEASE JOIN US ON THURSDAY, FEBRUARY 23RD AT
HANNAFORDS IN WEST LEBANON
FROM NOON-2PM TO HELP “STUFF A TRUCK” FOR THE HAVEN

THANK YOU FOR YOUR HELP FROM ALL OF US AT KIXX!